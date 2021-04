Philips impulsiona a patologia digital com informática avançada para melhorar o diagnóstico de precisão em oncologia

Lisboa, 11 de dezembro de 2020 – A Royal Philips, líder mundial em tecnologia de saúde, apresentou seus últimos avanços em patologia digital no evento virtual do Congresso Europeu de Patologia 2020, que se realizou de 6 a 8 de dezembro. Com base no seu forte portfólio para apoiar a tomada de decisão em oncologia clínica, a Philips reúne o poder da imagem, patologia, genómica e dados longitudinais juntamente com a inteligência artificial para fornecer aos médicos caminhos claros de tratamento com resultados previsíveis para cada paciente.

A patologia é vital para a prestação de cuidados médicos, pois 70% das decisões que afetam a vida de uma pessoa envolvem um exame laboratorial ou patológico [1]. No entanto, com a atual escassez de recursos, o volume crescente de solicitações complexas e ineficiências do fluxo de trabalho em sistemas e departamentos, os laboratórios de patologia enfrentam grande pressão em várias áreas.

Em vez de ver a oncologia como muitos momentos isolados de cuidados, a Philips prevê um cuidado contínuo alimentado por soluções integradas para oncologia e patologia que ajudam a transformar e aperfeiçoar fluxos de trabalho multidisciplinares, incluindo o processo de tumores cancerígenos. Os dados críticos do paciente ficam disponíveis para oncologistas e patologistas, permitindo que estes colaborem de forma mais eficiente para conduzir o tratamento certo no momento certo.

Ao ter uma visão do sistema em todo o processamento de imagens, a Philips aproveita o poder das tecnologias de diagnóstico inteligente e da informática avançada para remover obstáculos para fluxos de trabalho simplificados. A recém-lançada solução de patologia Philips IntelliSite apresenta uma experiência de usuário (UX) única que melhora a facilidade de uso e ajuda a otimizar o fluxo de trabalho de imagem numa solução digital automatizada. Com esta versão mais recente, a Philips conecta sistemas de saúde para dimensionar operações digitais e melhorar a eficiência na digitalização de alto volume, estimular a colaboração e permitir diagnósticos precisos.

Compromisso da Philips com uma plataforma de patologia aberta

A solução de patologia Philips IntelliSite oferece uma plataforma aberta, escalonável e interoperável que suporta flexibilidade na implementação de ferramentas de software de análise de imagem, fortalecendo o compromisso da Philips com a sua plataforma de patologia aberta. Outras ferramentas de software permitem que investigadores trabalhem com dados nativamente no formato iSyntax para pesquisa básica e desenvolvimento de algoritmo, permitindo a colaboração para a educação e a criação de aplicações de terceiros.