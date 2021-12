Receitas para um delicioso jantar de Natal vegetariano

Geleia de citrinos com crocante de amêndoas

Prefere uma sobremesa de Natal não tradicional? Então esta geleia de citrinos com crocante de amêndoas deve estar no seu menu. Mergulhe 6 folhas de gelatina em água fria. Descasque 4 tangerinas, parta-as em segmentos e corte as peles brancas. Recolha o sumo. Coloque o acessório para espremedor de citrinos no seu robot de cozinha e esprema mais 12 tangerinas e 1 limão. Verta o sumo para uma panela de fundo grosso, adicione 100 gramas de açúcar e deixe ferver. Continue a mexer até que o açúcar se dissolva.

Esprema toda a água da gelatina e dissolva-a no líquido cítrico quente. Coloque a panela numa taça de água gelada e deixe-a arrefecer até ficar gelatinosa. Coloque cuidadosamente os segmentos de tangerina e as folhas de hortelã através da geleia. Agora coloque a geleia numa forma e deixe-a repousar no frigorífico durante 2 a 3 horas.

Programe o forno para 180 ºC. Bata uma clara com uma colher de sopa de mel. Em seguida, incorpore 100 gramas de lascas de amêndoa. Espalhe a mistura num tabuleiro de preparação dos alimentos e leve ao forno durante 15-20 minutos. Deixe arrefecer e, em seguida, parta em pedaços.

Depois de 2 a 3 horas, mergulhe o fundo da forma de geleia em água quente para a soltar da forma. Corte em pedaços e decore com a amêndoa esmagada. Tanto as crianças como os adultos vão adorar esta sobremesa!