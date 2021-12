. Para as pessoas que se sentem sempre stressadas e cansadas,. Então, como podes alcançar esse objetivo? Bem, por exemplo, agendando uma meditação diária e certificando-te de que dormes as oito horas recomendadas por noite. Precisas de ajuda com este último objetivo?. A luz simula um nascer e um pôr do sol naturais, ajudando-te a relaxar mais.