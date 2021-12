O tempo frio é talvez o sintoma mais comum desta sensação seca e apertada com que ficamos à medida que vai ficando frio no exterior. Isto acontece porque o tempo frio "puxa" a água da pele e, assim, prejudica-a. 1 Como consequência, isto deixa a camada superior hidratada, tornando-a frágil às temperaturas baixas. É por isso que a chamada "comichão de inverno" leva muitas vezes à secura e desidratação.

Os duches quentes são a primeira coisa que procuramos quando regressamos a casa depois de um longo dia de frio. No entanto, sabias que tomar duches muito quentes, com a temperatura da água acima dos 40 graus Celsius, pode levar a irritações graves? Isto acontece porque a água quente elimina os óleos naturais do seu corpo, deixando-a desidratado.