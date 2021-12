Dia de spa em casa em 3 passos simples

Manicure em casa. Começa por molhar os dedos numa taça com água quente. Isto irá permitir-te moldar facilmente as unhas depois disso. Em seguida, dá-lhes a tua forma favorita e alisa as extremidades para um aspeto profissional. Depois disso, empurra suavemente as cutículas para trás utilizando um calcador de cutículas até deixarem de ser visíveis na placa das unhas. Tenta não as aparar nem remover totalmente, dado que as cutículas protegem as unhas de uma infeção. Agora está na hora da parte divertida: escolhe a tua cor de verniz para as unhas favorita de todos os tempos e aplica-a nas unhas recém-tratadas. Vê aqui como conseguir uma pedicure de aspeto profissional em três passos simples: