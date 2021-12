Agora que temos o teu marido bem-nutrido e hidratado, porque não ajudá-lo a obter o descanso de que precisa para usar aqueles músculos e condição física? Esta Sleep and Wake-Up Light foi concebida para ajudar a relaxar antes de ir para a cama e acordar a sentir-se revigorado.

Ao seguir um dos sete ritmos de intensidade da luz ou som com a sua respiração, o teu marido passará facilmente de um dia duro no escritório para uma noite de sonhos tranquilos. O programa de simulação do pôr do sol irá preparar suavemente o seu corpo para dormir, diminuindo gradualmente a luz, simulando a natureza calmante de um pôr do sol. Existem também sons opcionais a reproduzir, que o ajudam a descontrair suavemente depois de um dia stressante.

Ao simular um nascer do sol natural, a Sleep and Wake-Up Light também proporciona a melhor experiência de despertar. Ao longo de 30 minutos, a simulação começa como um suave vermelho matinal e aumenta gradualmente para laranja, até o teu quarto ficar inundado de uma luz amarela brilhante. Não há, então, melhor começo do dia, sentindo-te totalmente recarregado e pronto para um dia cheio de atividades.