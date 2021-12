Escolher o primeiro presente de Natal do teu bebé pode ser complicado, uma vez que o teu pequenote pode ser demasiado novo para se lembrar do primeiro Natal. Por isso, escolher o presente certo tornará este momento especial. Vê aqui algumas ideias para tornar o primeiro Natal do teu bebé cheio de presentes memoráveis:

Ornamento de Natal personalizado . Montar a árvore de Natal é uma parte essencial da celebração. Especialmente quando é decorada com ornamentos únicos e significativos. Como uma decoração personalizada com o nome do teu bebé e o ano da sua primeira celebração natalícia. Nos próximos anos, utilizarás esta decoração e lembrar-te-ás deste momento especial . E quem sabe, quando o teu filho crescer, ele poderá continuar a tradição e usar o mesmo ornamento na sua própria árvore!

Peluche . Torne o primeiro Natal do teu bebé extra fofinho e memorável com um peluche calmante. Este Garantimos-te que será o novo brinquedo favorito do teu bebé – e poderá até tornar-se o teu também! . Torne o primeiro Natal do teu bebé extra fofinho e memorável com um peluche calmante. Este snuggle macio consiste num animal de peluche com uma chupeta ultra soft. O snuggle é ligeiramente pesado para se manter próximo do bebé, para que este se sinta seguro.

Roupa festiva . Escolher uma roupa festiva bonita para o teu pequenote e captar o momento com uma fotografia é uma forma criativa de recordar a época mais maravilhosa do ano. Transformá-lo num mini floco de neve ou num pequeno Pai Natal engraçado trará alegria a todos envolvidos . Além disso, emoldurar a fotografia e colocá-la no centro da tua casa é a forma perfeita de comemorar este dia especial.

Guloseimas saudáveis. Uma forma maravilhosa de surpreender um bebé mais velho no Natal consiste em preparar-lhe algumas guloseimas saudáveis de Natal. Que tal cortar um kiwi ou umas uvas e servi-los na forma de uma árvore de Natal? Ou fazer bonecos de neve tirando bolinhas minúsculas de um melão e fixando-as num espeto? Dá-lhe um chapéu e um lenço usando uma framboesa e aqui está seu bonequinho de neve! Quando o teu filho ficar um pouco mais velho, podem até preparar as guloseimas juntos.

Para os pequenotes com menos de 12 meses, podes servir um delicioso pequeno-almoço com ameixas e pêssegos, por exemplo. Para este fim, recomendamos a utilização do combinado 2 em 1 para comida de bebé, uma vez que ajuda a preparar comida variada para cada etapa do percurso de desmame e alimentação. Tudo o que precisas de fazer é lavar e cortar um pêssego e uma ameixa, colocá-los no preparador de comida juntamente com 20 gramas de iogurte e cozer a vapor durante 10 minutos. Delicioso!