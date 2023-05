30 anos de conhecimentos Avent

Se há uma coisa que os bebés nos ensinaram ao longo dos anos é que as pequenas coisas são importantes, como o toque e a suavidade da tetina do biberão, que se parece mais com a mãe, ou a forma reconfortante da chupeta. Como novo pais em 1984, Edward e Celia Atkin tiveram dificuldade em alimentar o seu bebé com um biberão. As tetinas eram demasiado longas, rígidas e finas e os biberões estreitos eram difíceis de encher e fáceis de derrubar. Edward recorreu aos seus anos de experiência em design e fabrico para reinventar completamente a tetina e o biberão – assim nasceu o biberão Avent que milhões de pais em todo o mundo conhecem e em que confiam! O primeiro passo de Edward foi desenhar um biberão não só com um gargalo mais largo para que fosse mais fácil de encher, mas também mais fácil de segurar e utilizar. No entanto, a verdadeira inovação chegou com o design da tetina. Os anos a trabalhar na empresa de borracha do pai vieram à tona e Edward foi capaz de produzir a primeira tetina do mundo fabricada em silicone totalmente inodora e insípida, para que fosse mais fácil e mais agradável para os bebés mamar. O biberão e a tetina Avent que Edward criou estabeleceram um padrão para a alimentação de recém-nascidos desde o seu lançamento em 1984, já que o design era o mais próximo possível da natureza e o seu sistema de ventilação exclusivo continua a ser comprovado clinicamente na redução das cólicas em recém-nascidos hoje em dia. Prestar atenção ao mais ínfimo pormenor é o que continua a tornar a Philips Avent diferente. Ouvindo continuamente as mães e os profissionais de cuidados de saúde, desenvolvemos produtos inspirados na natureza e que fazem realmente a diferença para o bem-estar do seu bebé – e para a sua tranquilidade – desde 1984.