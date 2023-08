Diferentes fases da transição para sólidos

Fase 2: 6 a 9 meses

Pode incluir todos os alimentos acima e adicionar os seguintes: Fígado – limitar a uma pequena dose por semana devido aos altos níveis de vitamina A. Textura Comida esmagada em pequenos pedaços e alimentos moles para comer com as mãos. Poderá precisar ainda transformar a carne em puré, mas também poderá ser desfeita se for muito macia. Capacidades a aprender: Mover pedaços pela boca

Mastigar pedaços

Alimentar-se autonomamente usando as mãos e os dedos

Beber através de um copo Exemplos de alimentos moles para comer com as mãos Pedaços de fruta mole, por ex., manga, meloa, banana, pêra madura macia, pêssego, papaia e kiwi Palitos de legumes cozidos, por exemplo, palitos de cenoura, palitos de curgete, batata e batata-doce Pedaços de legumes cozidos, por ex. raminhos de couve-flor e brócolos Massa cozida Côdeas de pão ou torradas Cubos de queijo Palitos de legumes assados moles, por ex., batata, batata-doce, pimento, cenoura, curgete. Bebidas Goles de água através de um copo durante a refeição – as refeições devem terminar com leite ou uma sobremesa láctea Sumos de fruta bem diluídos através de um copo, que ajudam na absorção de ferro obtido através de alimentos vegetais.