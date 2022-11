1. Utilize tintas ecológicas "seguras para bebés"

A tinta normal (mesmo que seja à base de água) contém compostos orgânicos voláteis, produtos químicos e fungicidas, o que dificilmente é ideal para qualquer bebé. Em vez disso, considere tintas ecológicas fabricadas com ingredientes naturais. Algumas tintas ecológicas são melhores para o ambiente do que outras, assim, investigue um pouco para encontrar as tintas mais sustentáveis e seguras para crianças antes de comprar. Felizmente, não precisa de comprometer a qualidade, uma vez que as tintas ecológicas são fornecidas numa variedade de cores e consideradas tão resistentes como as tintas convencionais. Só tem a ganhar.