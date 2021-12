Alimentar o seu corpo e o seu bebé durante a gravidez

Salmão, atum claro e truta são todos ricos em ácidos gordos ómega-3 e vitamina B e são também uma boa fonte de proteína. No entanto, não exagere, há limites para as quantidades que deve comer todas as semanas e os peixes com elevado teor de mercúrio devem ser evitados, incluindo tubarão, espadarte, peixe-paleta-camelo e sarda. Se comer muito marisco, peça ao seu médico para verificar o que é saudável para si e para o seu bebé.

Certifique-se de que tudo o que come está bem cozinhado e evite comer alimentos mal cozinhados. Com estas alterações dietéticas, pode manter-se saudável, bem como ao seu bebé.

Escrito pela Team Health & Parenting