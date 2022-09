Sistema de som em casa simplificado



Transmita música para todas as divisões. Ouça o som do televisor através de um altifalante na cozinha enquanto prepara as refeições. Crie uma configuração de som surround. A conetividade do DTS Play-Fi e a aplicação Philips Sound com DTS Play-Fi permitem fazer tudo isto através da sua rede Wi-Fi doméstica.