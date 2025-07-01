Em que material são fabricados os biberões e as peças Philips Avent?

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Os biberões Philips Avent são fabricados em material 100% sem BPA. Os biberões são fabricados em polipropileno, polietersulfona ou polifenilsulfona.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF680/37 , SCF567/17 , SCF565/17 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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