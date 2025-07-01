Assistência Philips Em que material são fabricados os biberões e as peças Philips Avent?

Os biberões Philips Avent são fabricados em material 100% sem BPA. Os biberões são fabricados em polipropileno, polietersulfona ou polifenilsulfona.

Peças sem BPA Todas as peças Philips Avent que entram em contacto direto com leite materno e alimentos são 100% sem BPA. As tetinas Philips Avent são fabricadas em silicone e o encaixe da abertura AirFree é fabricado em tereftalato de polibutileno (PBT) e silicone (LSR).