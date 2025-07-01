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O meu produto Philips Avent não contém BPA nem BPS?

Sim, todas as peças dos produtos Philips Avent que entram em contacto com os alimentos são 100% sem BPA e BPS. Confirmamos isto através da total conformidade com os regulamentos de segurança, testes aleatorizados e outros controlos de qualidade.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF091/52 , SCF087/10 , SCF087/26 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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