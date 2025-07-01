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Assistência Philips

As orientações etárias da Philips Avent são importantes?

Sim, as tetinas e as proteções das chupetas variam em termos de tamanho, dureza e forma. As orientações etárias têm em conta o tamanho e a dureza das tetinas e das proteções.

Se uma chupeta (incluindo a respetiva proteção) estiver presa na boca do bebé, mantenha a calma. Esta não pode ser ingerida e foi concebida para lidar com este tipo de situações. Retire-a da boca do bebé cuidadosamente.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF087/15 , SCF091/38 , SCF091/39 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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