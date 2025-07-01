Assistência Philips As orientações etárias da Philips Avent são importantes?

Sim, as tetinas e as proteções das chupetas variam em termos de tamanho, dureza e forma. As orientações etárias têm em conta o tamanho e a dureza das tetinas e das proteções.



Se uma chupeta (incluindo a respetiva proteção) estiver presa na boca do bebé, mantenha a calma. Esta não pode ser ingerida e foi concebida para lidar com este tipo de situações. Retire-a da boca do bebé cuidadosamente.