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Assistência Philips

As chupetas da Philips Avent são seguras para um desenvolvimento oral saudável?

Sim, todas as chupetas Philips Avent são seguras.

As nossas chupetas são macias e a tetina pequena achata-se facilmente. Também se adapta à língua e ao palato do bebé. A forma da chupeta distribui uniformemente a pressão pelo maxilar, os dentes e as gengivas do bebé.

Todas as chupetas da Philips Avent são acreditadas de forma independente pela Oral Health Foundation.

A Oral Health Foundation avalia os produtos de saúde oral para consumidores, de modo a garantir que as alegações feitas pelos fabricantes são clinicamente comprovadas e não exageradas. Encontre mais informações aqui.

 

  1. A forma foi concebida para suportar movimentos orais corretos, que são importantes para o desenvolvimento da articulação da fala clara.
  2. A tetina foi concebido para se adaptar de forma anatómica à boca do bebé e para ajudar a reduzir a pressão entre a língua e a boca.

As chupetas da Philips Avent são seguras para um desenvolvimento oral saudável?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF075/18 , SCF094/08 , SCF094/06 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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