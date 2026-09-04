As chupetas da Philips Avent são seguras para um desenvolvimento oral saudável?

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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Sim, todas as chupetas Philips Avent são seguras.
As nossas chupetas são macias e a tetina pequena achata-se facilmente. Também se adapta à língua e ao palato do bebé. A forma da chupeta distribui uniformemente a pressão pelo maxilar, os dentes e as gengivas do bebé.
Todas as chupetas da Philips Avent são acreditadas de forma independente pela Oral Health Foundation.
A Oral Health Foundation avalia os produtos de saúde oral para consumidores, de modo a garantir que as alegações feitas pelos fabricantes são clinicamente comprovadas e não exageradas. Encontre mais informações aqui.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF075/18 , SCF094/08 , SCF094/06 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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