ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

Os biberões Philips Avent são adequados para o congelador?

Sim, todos os biberões de plástico Philips Avent, montados e fechados corretamente, podem ser guardados no congelador e utilizados para alimentos pré-confecionados.
Não guarde biberões de vidro no congelador, pois podem partir-se.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCD838/12 , SCY903/21 , SCY903/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência