Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Verifique manualmente a chupeta Philips Avent antes de cada utilização. Utilize este vídeo de instruções sobre como verificar a segurança da chupeta Philips Avent. As mesmas instruções aplicam-se à chupeta Philips Avent Soothie.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF091/52 , SCF091/49 , SCF087/22 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
É seguro utilizar peças de produtos Philips Avent descoloradas?
Li nas notícias sobre chupetas e BPA. Como confirmam que as chupetas Philips Avent não contêm BPA?
Como verificar a minha chupeta Philips Avent quanto à segurança
Por que razão as chupetas e tetinas Avent são fabricadas em silicone em vez de látex?
Quais são as diferenças entre as chupetas Philips Avent?