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Assistência Philips

Como verificar a minha chupeta Philips Avent quanto à segurança

Verifique manualmente a chupeta Philips Avent antes de cada utilização. Utilize este vídeo de instruções sobre como verificar a segurança da chupeta Philips Avent. As mesmas instruções aplicam-se à chupeta Philips Avent Soothie.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF091/52 , SCF091/49 , SCF087/22 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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