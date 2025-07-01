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Pode ocorrer acumulação de água na tetina das suas chupetas Philips Avent após a limpeza. A água é inofensiva para o seu bebé, mas pode retirá-la com alguns passos simples.
Sugestão: Substitua as suas chupetas a cada 4 semanas para uma melhor higiene.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF091/44 , SCF075/99 , SCF087/24 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Li nas notícias sobre chupetas e BPA. Como confirmam que as chupetas Philips Avent não contêm BPA?
Como retiro água de uma chupeta Philips Avent?
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