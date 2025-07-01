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Assistência Philips

Como retiro água de uma chupeta Philips Avent?

Pode ocorrer acumulação de água na tetina das suas chupetas Philips Avent após a limpeza. A água é inofensiva para o seu bebé, mas pode retirá-la com alguns passos simples.

    1. Lave as mãos.
    2. Segure a chupeta com a tetina virada para cima.
    3. Aperte a tetina com o polegar e o indicador e agite ligeiramente para ejetar a água.
    4. É possível que ainda existam algumas gotas de água na tetina que poderão secar ao ar.

    Sugestão: Substitua as suas chupetas a cada 4 semanas para uma melhor higiene.

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF091/44 , SCF075/99 , SCF087/24 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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