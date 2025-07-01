Assistência Philips Como retiro água de uma chupeta Philips Avent?

Pode ocorrer acumulação de água na tetina das suas chupetas Philips Avent após a limpeza. A água é inofensiva para o seu bebé, mas pode retirá-la com alguns passos simples.

Lave as mãos. Segure a chupeta com a tetina virada para cima. Aperte a tetina com o polegar e o indicador e agite ligeiramente para ejetar a água. É possível que ainda existam algumas gotas de água na tetina que poderão secar ao ar.

Sugestão: Substitua as suas chupetas a cada 4 semanas para uma melhor higiene.