Assistência Philips Onde se encontra o número de modelo e de série na minha Airfryer da Philips?

Pode encontrar o número de modelo e de série no(s) autocolante(s) na parte inferior da Philips Airfryer. Para obter mais informações e exemplos, leia o nosso artigo abaixo.

Nota: Certifique-se de que o cesto e/ou o recipiente não caem quando virar o aparelho ao contrário.

Número do modelo O número de modelo (ou referência) encontra-se no canto superior esquerdo do autocolante da placa de tipo e começa por HD9xxx (ou RI9xxx para produtos no Brasil). Para encontrar informações específicas para a sua Airfryer, terá de utilizar este número de modelo em www.philips.com ou na aplicação HomeID; alternativamente, contacte-nos em www.philips.com/contact para obter mais assistência. Número de série O número de série da sua Airfryer contém informações relativas à data de produção e é importante se precisar de nos contactar para obter assistência.



O número de série é apresentado de duas formas diferentes:



1. Pode ser representado como quatro números. O ano e a semana de produção (aass) estão impressos ou estampados no autocolante da placa, por exemplo, 2041 na imagem A.



2. Se existir um autocolante de código de barras na parte inferior da Airfryer, o código impresso por baixo do código de barras é o número de série. É uma combinação de números e carateres, por exemplo, 7C1A221213420052 na imagem B: