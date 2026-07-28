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Assistência Philips

Onde se encontra o número de modelo e de série na minha Airfryer da Philips?

Pode encontrar o número de modelo e de série no(s) autocolante(s) na parte inferior da Philips Airfryer. Para obter mais informações e exemplos, leia o nosso artigo abaixo. 
Nota: Certifique-se de que o cesto e/ou o recipiente não caem quando virar o aparelho ao contrário. 

por baixo da base

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA332/00 , HD9270/66 , HD9255/60 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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