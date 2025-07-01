Posso usar papel vegetal/folha de alumínio na Airfryer?

Se cobrir a parte inferior do cesto, o fluxo de ar no interior da Airfryer é reduzido. Isto fará com que a Philips Airfryer tenha um desempenho de cozedura reduzido.

Se cobrir a parte inferior do cesto, o fluxo de ar no interior da Airfryer é reduzido. Isto fará com que a Philips Airfryer tenha um desempenho de cozedura reduzido.

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Se cobrir a parte inferior do cesto, o fluxo de ar no interior da Airfryer é reduzido. Isto fará com que a Philips Airfryer tenha um desempenho de cozedura reduzido.

Se cobrir a parte inferior do cesto, o fluxo de ar no interior da Airfryer é reduzido. Isto fará com que a Philips Airfryer tenha um desempenho de cozedura reduzido.

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