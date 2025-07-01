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Assistência Philips

Posso usar papel vegetal/folha de alumínio na Airfryer?

Não, a utilização de papel vegetal e folha de alumínio na Philips Airfryer não é recomendada pelas seguintes razões:

  • Se cobrir a parte inferior do cesto, o fluxo de ar no interior da Airfryer é reduzido. Isto fará com que a Philips Airfryer tenha um desempenho de cozedura reduzido.
  • Se colocar papel vegetal ou folha de alumínio no fundo do recipiente onde se acumula a gordura e a sujidade, o fluxo de ar é interrompido e não obterá um bom resultado de cozedura.
  • Se colocar papel vegetal ou folha de alumínio sem colocar alimentos por cima na Philips Airfryer, estes podem ser aspirados para o aquecedor e começar a arder.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA332/00 , NA220/00 , NA231/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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