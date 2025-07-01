Como e quando utilizar óleo na minha Philips Airfryer?

Pode utilizar qualquer tipo óleo para grelhar, cozer, assar ou fritar na Philips Airfryer. Além disso, também pode utilizar gordura animal.



Nota:

Adicione óleo apenas aos ingredientes e não diretamente no recipiente da sua Airfryer.

Os alimentos pré-fritos, como batatas fritas congeladas, nuggets de frango, rolinhos primavera, etc., não necessitam de óleo extra.

Não utilize óleo prensado a frio, uma vez que queima a temperaturas elevadas.

Descasque as batatas e corte-as no formato preferido. Demolhe as batatas numa taça com água durante, no mínimo, 30 minutos, retire-as e seque-as com papel de cozinha. Coloque metade de uma colher de sopa de óleo numa taça. Coloque as batatas na taça e misture-as até ficarem envolvidas no óleo. Utilizando um utensílio de cozinha ou as suas mãos, coloque as batatas no cesto da Airfryer.

Seque o exterior do alimento com papel de cozinha, se necessário. Pincele ligeiramente óleo no exterior do alimento ou pulverize óleo. Unte apenas com 1 camada. O óleo em excesso pinga para o recipiente da Airfryer durante o processo de fritura com ar quente.

Misture um pouco de óleo com o pão ralado antes de panar os alimentos ou pulverize/pincele um pouco de óleo no exterior dos panados em seguida.: Também pode marinar carne ou aves, em vez de pincelar o exterior com óleo.As soluções acima ajudam a resolver o problema? Entre em contacto connosco para obter mais assistência.