ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

Como e quando utilizar óleo na minha Philips Airfryer?

Embora a sua Philips Airfryer não necessite de óleo para cozinhar e fritar os alimentos, adicionar óleo diretamente a ingredientes frescos quando os preparar, como batatas acabadas de descascar ou frango, pode criar uma camada estaladiça e melhorar o sabor geral do seu prato.
Nota: nunca deite óleo no recipiente da Airfryer.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA332/00 , NA220/00 , NA231/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência