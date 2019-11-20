Posso enrolar o cabo à volta do meu modelador de caracóis Philips após a utilização?

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Não recomendamos que o cabo seja enrolado à volta do modelador de caracóis Philips, pois isto pode danificar o cabo. Para enrolar o cabo correctamente à volta do modelador de caracóis, proceda da seguinte forma.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHD272/00 , BHD274/00 , BHB876/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›