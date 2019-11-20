Assistência Philips Posso enrolar o cabo à volta do meu modelador de caracóis Philips após a utilização?

Não recomendamos que o cabo seja enrolado à volta do modelador de caracóis Philips, pois isto pode danificar o cabo. Para enrolar o cabo correctamente à volta do modelador de caracóis, proceda da seguinte forma.

Enrolar o cabo em separado Quando o modelador de caracóis Philips já estiver frio, enrole o cabo em separado junto do modelador. Veja o exemplo abaixo