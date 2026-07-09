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Assistência Philips

O alisamento é prejudicial para o cabelo?

Se utilizar o seu alisador de cabelo Philips correctamente, não danificará o seu cabelo. No entanto, se alisar o seu cabelo regularmente, necessita de um cuidado extra.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHB968/00 , BHB968/10 , BHS732/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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