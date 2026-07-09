O alisamento é prejudicial para o cabelo?

Se utilizar o seu alisador de cabelo Philips correctamente, não danificará o seu cabelo. No entanto, se alisar o seu cabelo regularmente, necessita de um cuidado extra.
Se não obtiver o aspecto pretendido na primeira vez que alisa uma madeixa de cabelo, aguarde 20 segundos antes de repetir o processo.
Também recomendamos que permita que o cabelo repouse durante um dia e uma noite para recuperar.
Se utilizar um alisador de cabelo regularmente, o seu cabelo necessitará de um cuidado extra, por exemplo a aplicação de um sérum de protecção térmica depois de lavar.
Pode utilizar o alisador regularmente de forma segura. No entanto, quanto maior for a frequência de utilização, mais cuidados deverá ter com o seu cabelo. Assegure-se de que utiliza produtos de cuidado para tratar e hidratar o seu cabelo.
Antes de alisar, utilize um spray ou sérum de protecção térmica para evitar danos provocados pelo calor.
É também importante efectuar uma manutenção adequada do alisador para evitar danificar o cabelo. Mantenha as placas limpas. Os produtos de modelação utilizados no seu cabelo podem ser transferidos para as placas e causar quebras de cabelo ou puxar os fios de cabelo.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:BHB968/00 , BHB968/10 , BHS732/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›