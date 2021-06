A máquina de café expresso Philips/Saeco foi especialmente concebida para ser utilizada com o filtro AquaClean da Philips/Saeco. Os outros filtros não são compatíveis com esta máquina.A nova tecnologia patenteada do filtro AquaClean reduz significativamente o risco de obstrução da máquina com calcário e também minimiza o incómodo da descalcificação.Pode comprar um filtro novo na nossa loja online