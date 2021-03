Procedimento de descalcificação:

Selecione “Start Calc Clean” a partir do menu. Prima o botão Cappuccino para selecionar o procedimento de descalcificação. A máquina recorda-lhe que coloque o jarro de leite com água. Afaste o distribuidor do jarro de leite para a direita. O símbolo de anticalcário é apresentado no visor. Verta a embalagem completa da solução anticalcário da Philips no depósito de água. Encha o depósito de água até ao nível Calc Clean. Volte a colocar o depósito de água na máquina. Coloque um recipiente por baixo do acessório para espuma de leite e bico do café.

9) Prima o botão Cappuccino para iniciar o ciclo de descalcificação.

O visor irá mostrar o progresso da descalcificação. Pode interromper o ciclo de descalcificação premindo o botão Expresso. Prima o botão Cappuccino para retomar o procedimento de descalcificação.

Procedimento de enxaguamento:

Quando terminar, enxague o depósito de água, encha-o com água limpa até ao nível máximo e volte a colocá-lo. O símbolo de início de enxaguamento é apresentado no visor. Encha o jarro de leite com água até ao nível mínimo e volte a colocá-lo no lugar. Afaste o distribuidor do jarro de leite para a direita. Volte a colocar o recipiente. Prima o botão Cappuccino para iniciar o ciclo de enxaguamento.

O ciclo de enxaguamento termina quando o símbolo “Calc Clean OK” é apresentado no visor. Prima o botão Cappuccino para sair do procedimento de descalcificação.

Nota: Se for apresentado o símbolo do depósito de água no visor em vez de “Calc Clean OK”, volte a encher o depósito com água até ao nível máximo e execute outro ciclo de enxaguamento.