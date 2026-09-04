Como limpo a minha máquina de barbear Philips?

A Philips recomenda a limpeza profunda da sua máquina de barbear, pelo menos, uma vez por mês ou sempre que o desempenho de corte diminuir.

Para uma limpeza profunda da máquina de barbear, terá de remover as cabeças de corte.



Seguem-se ilustrações que mostram como remover e limpar as cabeças de corte para dois tipos comuns de máquinas de barbear Philips. Consulte a secção de perguntas mais frequentes "Como retirar as cabeças de corte da minha máquina de barbear Philips" ou o manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre a máquina de barbear.



Para máquinas de barbear à prova de água: pode limpar as lâminas e as proteções em separado depois de remover as cabeças de corte. Tenha em atenção que cada lâmina e guarda formam um conjunto único, por isso, tente evitar misturas. Depois de limpar, deixe todas as peças secar ao ar antes da próxima utilização.



Para máquinas de barbear a seco: utilize a escova de limpeza fornecida (ou outra escova macia e limpa) para limpar as cabeças de corte depois de as remover. Retire a lâmina da guarda e remova todos os pelos visíveis. Tenha em atenção que cada lâmina e guarda formam um conjunto único, por isso, tente evitar misturas.