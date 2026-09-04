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Assistência Philips

Como limpo a minha máquina de barbear Philips?

Limpe a sua máquina de barbear Philips regularmente para garantir que esta se mantém nas melhores condições e proporciona sempre um barbear perfeito. Segue-se uma explicação sobre como fazê-lo e pode encontrar instruções mais detalhadas no manual do utilizador fornecido com a máquina de barbear.

Se o desempenho da máquina de barbear Philips diminuir, consulte a secção "Limpeza profunda" abaixo.

Consulte este vídeo para obter uma visão geral das informações contidas neste artigo. Ative as legendas no YouTube para ver o texto do vídeo no seu idioma.

Embora os modelos de máquinas de barbear sejam diferentes, aplicam-se os mesmos princípios a todas as máquinas de barbear Philips. Leia as informações abaixo na íntegra para obter mais detalhes.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: S6632/14 , XP521/03 , S8830/54 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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