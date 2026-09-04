Como limpo a minha máquina de barbear Philips?

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Limpe a sua máquina de barbear Philips regularmente para garantir que esta se mantém nas melhores condições e proporciona sempre um barbear perfeito. Segue-se uma explicação sobre como fazê-lo e pode encontrar instruções mais detalhadas no manual do utilizador fornecido com a máquina de barbear.
Se o desempenho da máquina de barbear Philips diminuir, consulte a secção "Limpeza profunda" abaixo.
Consulte este vídeo para obter uma visão geral das informações contidas neste artigo. Ative as legendas no YouTube para ver o texto do vídeo no seu idioma.
Embora os modelos de máquinas de barbear sejam diferentes, aplicam-se os mesmos princípios a todas as máquinas de barbear Philips. Leia as informações abaixo na íntegra para obter mais detalhes.
Para evitar danos na sua máquina de barbear, verifique sempre se a mesma é à prova de água antes de a limpar. As máquinas de barbear à prova de água têm um pequeno símbolo de torneira (figura 1) ou banheira (figura 2) impresso na pega. Se o dispositivo tiver uma torneira com uma cruz (figura 3) impressa na pega, não o deve limpar com água.
Desligue a máquina de barbear da tomada antes de a limpar.
A Philips recomenda uma limpeza rápida da máquina de barbear após cada utilização para minimizar a acumulação de pelos e detritos à volta das cabeças de corte.
Para máquinas de barbear à prova de água: ligue a máquina de barbear e enxague toda a unidade de corte (a parte superior da máquina) em água corrente quente. Desligue a máquina de barbear.
Dependendo do modelo da máquina, pode abrir a unidade de corte premindo o botão de desencaixe ou puxando cuidadosamente a parte superior. A abertura da mesma permite-lhe enxaguar o interior da unidade de corte. Deixe tudo secar ao ar antes do seu próximo barbear. As ilustrações abaixo demonstram como limpar dois modelos comuns de máquinas de barbear à prova de água.
Para máquinas de barbear que não são à prova de água: com a máquina de barbear desligada, sopre na parte superior da unidade de corte para remover os pelos soltos e detritos.
Dependendo do modelo da máquina, pode abrir a unidade de corte premindo o botão de desencaixe ou puxando cuidadosamente a parte superior. A abertura da mesma permite-lhe limpar o interior da unidade de corte. Pode fazê-lo utilizando a escova de limpeza fornecida com a máquina de barbear ou um pincel limpo e macio (ou algo semelhante).
Se tiver um sistema SmartClean ou uma Quick Clean Pod para a sua máquina de barbear Philips, pode utilizá-los para a limpar e refrescar a mesma depois de cada barbear. A utilização do sistema de limpeza substitui os passos de limpeza regulares mencionados na secção acima.
No entanto, continua a ser necessária uma limpeza profunda mensalmente (consulte os detalhes abaixo).
A Philips recomenda a limpeza profunda da sua máquina de barbear, pelo menos, uma vez por mês ou sempre que o desempenho de corte diminuir.
Para uma limpeza profunda da máquina de barbear, terá de remover as cabeças de corte.
Seguem-se ilustrações que mostram como remover e limpar as cabeças de corte para dois tipos comuns de máquinas de barbear Philips. Consulte a secção de perguntas mais frequentes "Como retirar as cabeças de corte da minha máquina de barbear Philips" ou o manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre a máquina de barbear.
Para máquinas de barbear à prova de água: pode limpar as lâminas e as proteções em separado depois de remover as cabeças de corte. Tenha em atenção que cada lâmina e guarda formam um conjunto único, por isso, tente evitar misturas. Depois de limpar, deixe todas as peças secar ao ar antes da próxima utilização.
Para máquinas de barbear a seco: utilize a escova de limpeza fornecida (ou outra escova macia e limpa) para limpar as cabeças de corte depois de as remover. Retire a lâmina da guarda e remova todos os pelos visíveis. Tenha em atenção que cada lâmina e guarda formam um conjunto único, por isso, tente evitar misturas.
Para uma máquina de barbear extra higiénica, pode utilizar o carregador UV e o UV Cube Philips em conjunto com uma limpeza regular e profunda (conforme descrito nas secções acima).
Deixe a máquina de barbear secar antes de utilizar os acessórios UV.
Nota: o carregador UV e UV Cube apenas são compatíveis com modelos de máquina de barbear específicos. Estes acessórios ajudam a remover bactérias da máquina de barbear, mas não se destinam a substituir a limpeza.
Se a máquina de barbear Philips tiver um aparador ou acessórios de encaixe, como um aparador de precisão, estilizador de barba ou aparador para pelos do nariz, estes podem ser limpos em água quente.
Deixe os acessórios secar ao ar antes da utilização seguinte.
Sugestão: Para obter um desempenho ideal, lubrifique os dentes do aparador com uma gota de óleo mineral a cada seis meses.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: S6632/14 , XP521/03 , S8830/54 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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