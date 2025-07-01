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As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XP9407/37 , XP9201/30 , XP9200/33 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Que espuma ou gel posso utilizar com a minha máquina de barbear Philips?
O que torna as máquinas de barbear Philips duráveis e fiáveis ao longo do tempo?
Barbear a húmido, barbear a seco, utilização com espuma/gel ou no duche: que rotina de barbear da Philips devo escolher?
Como se comparam as máquinas de barbear elétricas da Philips com as lâminas de barbear manuais, os aparadores de barba e outras acessórios aparadores?
O meu telemóvel é compatível com a aplicação Philips GroomTribe?