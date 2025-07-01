ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

O meu telemóvel é compatível com a aplicação Philips GroomTribe?

Pode transferir a aplicação Philips GroomTribe no telemóvel para a utilizar com a máquina de barbear com ligação Bluetooth. A aplicação é compatível com o iPhone 6S (ou superior) e funciona no iOS 11.3 ou superior. Também pode ser utilizada em telemóveis Android com um ecrã com mais de 4,5 polegadas, com um SO versão 6.0 ou superior e Bluetooth versão 4.1 ou superior.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XP9407/37 , XP9201/30 , XP9200/33 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência