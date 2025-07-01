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Assistência Philips

O meu bebé pode segurar o biberão de vidro Philips Avent?

Não, o biberão de vidro só deve ser manuseado por adultos. Apesar do vidro ser resistente, pode partir devido a comportamentos naturais do material. Além disso, o vidro é demasiado pesado para o bebé. Nota: É por isso que as pegas de aprendizagem não são compatíveis com o biberão de vidro.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY933/01 , SCY930/01 , SCY933/02 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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