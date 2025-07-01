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Assistência Philips

A bomba tira-leite elétrica dupla opera como bomba simples?

Sim. Pode utilizar a sua bomba tira-leite elétrica dupla ou a bomba tira leite elétrica mãos-livres Philips Avent como uma bomba simples.

Pode fazê-lo ligando apenas um tubo ao motor ou desligando o tubo do copo coletor que não estiver a ser utilizado.

A sucção da bomba permanecerá estável mesmo que não esteja a utilizar o segundo tubo.

Também pode remover o tubo desligado do motor ou, se estiver a utilizar uma bomba tira-leite elétrica mãos-livres, prenda-o ao acoplador do tubo para o manter afastado e limitar o ruído do motor.

    A bomba tira-leite elétrica dupla opera como bomba simples?

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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