A bomba tira-leite elétrica dupla opera como bomba simples?

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Sim. Pode utilizar a sua bomba tira-leite elétrica dupla ou a bomba tira leite elétrica mãos-livres Philips Avent como uma bomba simples.
Pode fazê-lo ligando apenas um tubo ao motor ou desligando o tubo do copo coletor que não estiver a ser utilizado.
A sucção da bomba permanecerá estável mesmo que não esteja a utilizar o segundo tubo.
Também pode remover o tubo desligado do motor ou, se estiver a utilizar uma bomba tira-leite elétrica mãos-livres, prenda-o ao acoplador do tubo para o manter afastado e limitar o ruído do motor.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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