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Assistência Philips

Como posso remover e encaixar a cabeça de corte da minha depiladora de corte feminina Philips?

Basta seguir as instruções abaixo para encaixar e desencaixar a cabeça de corte (e a rede) da sua depiladora de corte feminina Philips. Os números dos passos correspondem às ilustrações abaixo.

  1. Para encaixar a cabeça de corte, pressione-a suavemente sobre a pega até encaixar.
  2. Para retirar a cabeça de corte, prima o botão de desencaixe e levante a cabeça de corte da pega.
  3. Para remover a rede, puxe-a suavemente para fora da cabeça de corte (para alguns modelos de depilação feminina mais antigos, a cabeça de corte inclui um botão deslizante para soltar a rede).

Sugestão: O vídeo abaixo fornece orientação adicional. No entanto, o seu modelo pode diferir visualmente do apresentado.

Os 3 passos para colocar a cabeça de corte numa depiladora de corte feminina, removê-la e, em seguida, retirar a rede.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL138/00, BRL149/00, BRL159/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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