Assistência Philips Como posso remover e encaixar a cabeça de corte da minha depiladora de corte feminina Philips?

Basta seguir as instruções abaixo para encaixar e desencaixar a cabeça de corte (e a rede) da sua depiladora de corte feminina Philips. Os números dos passos correspondem às ilustrações abaixo.

Para encaixar a cabeça de corte, pressione-a suavemente sobre a pega até encaixar. Para retirar a cabeça de corte, prima o botão de desencaixe e levante a cabeça de corte da pega. Para remover a rede, puxe-a suavemente para fora da cabeça de corte (para alguns modelos de depilação feminina mais antigos, a cabeça de corte inclui um botão deslizante para soltar a rede).

Sugestão: O vídeo abaixo fornece orientação adicional. No entanto, o seu modelo pode diferir visualmente do apresentado.