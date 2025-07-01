É seguro utilizar peças de produtos Philips Avent descoloradas?

Normalmente, a descoloração ocorre quando as peças da Philips Avent são expostas a alimentos que contêm corantes que mancham o plástico, como molho de tomate e determinados legumes verdes.



Para evitar a descoloração, mantenha as peças separadas dos alimentos, recipientes e outros objetos que contenham resíduos de alimentos durante a limpeza, desinfeção e armazenamento.



A descoloração também é causada pela exposição a resíduos remanescentes de sessões anteriores de lavagem/limpeza, agentes de limpeza específicos, luz solar direta e acumulação de cálcio da lavagem das peças em água dura.



Siga as instruções de limpeza, desinfeção e armazenamento recomendadas para o seu produto Philips Avent para evitar a descoloração.