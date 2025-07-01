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Assistência Philips

É seguro utilizar peças de produtos Philips Avent descoloradas?

Sim, a utilização de produtos Philips Avent descolorados é segura, desde que as peças estejam limpas e em boas condições. A descoloração é inofensiva e é, muitas vezes, o resultado da coloração dos alimentos no plástico.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF091/49 , SCF087/24 , SCF087/02 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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