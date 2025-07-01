É seguro utilizar peças de produtos Philips Avent descoloradas?
Sim, a utilização de produtos Philips Avent descolorados é segura, desde que as peças estejam limpas e em boas condições. A descoloração é inofensiva e é, muitas vezes, o resultado da coloração dos alimentos no plástico.
As peças estão descoloradas se estiverem amareladas, avermelhadas ou com qualquer outra cor que não a do plástico original e esta cor não desaparecer após a limpeza.
Normalmente, a descoloração ocorre quando as peças da Philips Avent são expostas a alimentos que contêm corantes que mancham o plástico, como molho de tomate e determinados legumes verdes.
Para evitar a descoloração, mantenha as peças separadas dos alimentos, recipientes e outros objetos que contenham resíduos de alimentos durante a limpeza, desinfeção e armazenamento.
A descoloração também é causada pela exposição a resíduos remanescentes de sessões anteriores de lavagem/limpeza, agentes de limpeza específicos, luz solar direta e acumulação de cálcio da lavagem das peças em água dura.
Siga as instruções de limpeza, desinfeção e armazenamento recomendadas para o seu produto Philips Avent para evitar a descoloração.
Para obter mais informações sobre como limpar, desinfetar e armazenar adequadamente os seus produtos Philips Avent, aceda a www.philips.com/support e procure o seu produto específico.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCF091/49 , SCF087/24 , SCF087/02 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›