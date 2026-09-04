Assistência Philips Por que razão as chupetas e tetinas Avent são fabricadas em silicone em vez de látex?

As vantagens do silicone em comparação com o látex:

Extremamente transparente, para uma aparência natural e higiénica

Adequado a pessoas alérgicas a látex

A borracha de silicone é mais duradoura do que a borracha de látex

Resistente – é difícil os bebés furarem as tetinas com os dentes

Sem sabor nem cheiro, facilita a utilização em simultâneo com a amamentação. O látex cheira e sabe a borracha, e pode levar o bebé a rejeitar o peito da mãe

Pode ser esterilizado com os métodos de água a ferver, vapor ou água fria

Resistente ao microondas e lavável na máquina de lavar loiça