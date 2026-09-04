Por que razão as chupetas e tetinas Avent são fabricadas em silicone em vez de látex?

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As vantagens do silicone em comparação com o látex:
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF087/17 , SCF091/42 , SCF091/40 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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