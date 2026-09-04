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Assistência Philips

Por que razão as chupetas e tetinas Avent são fabricadas em silicone em vez de látex?

As vantagens do silicone em comparação com o látex:

  • Extremamente transparente, para uma aparência natural e higiénica
  • Adequado a pessoas alérgicas a látex
  • A borracha de silicone é mais duradoura do que a borracha de látex
  • Resistente – é difícil os bebés furarem as tetinas com os dentes
  • Sem sabor nem cheiro, facilita a utilização em simultâneo com a amamentação. O látex cheira e sabe a borracha, e pode levar o bebé a rejeitar o peito da mãe
  • Pode ser esterilizado com os métodos de água a ferver, vapor ou água fria
  • Resistente ao microondas e lavável na máquina de lavar loiça

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF087/17 , SCF091/42 , SCF091/40 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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