Como posso fazer massa sem glúten com a minha máquina para fazer massa Philips?

A massa sem glúten pode partir mais facilmente antes de cozinhar, uma vez que a farinha sem glúten confere uma elasticidade limitada à massa.



O glúten é uma mistura de proteínas encontrada no trigo e grãos relacionados. Proporciona elasticidade à massa, ajudando-a a crescer e a manter a sua forma e, muitas vezes, dá também uma textura mastigável ao produto final.



Por isso, ao fazer massa sem glúten, recomendamos que adicione espessante para atuar como um aglutinante, como goma xantana, goma de guar ou ovos. Tenha em atenção que a farinha pré-misturada pode já conter um aglutinante, pelo que não é necessário adicionar mais.



Além disso, ao utilizar farinha sem glúten, é necessário menos água do que a recomendada. Dependendo do tipo de farinha, pode utilizar cerca de menos 10 a 20 ml para estas receitas.