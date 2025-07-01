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Assistência Philips

Quais são as diferenças entre os acessórios do Lumea?

O Lumea é fornecido com vários acessórios, cada um destinado a ser utilizado numa zona específica do corpo. Não utilize os acessórios em zonas para as quais não se destinam. Consulte o manual do utilizador para determinar quais os acessórios fornecidos com o seu modelo Lumea específico. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRI933/00, BRI930/00, BRI932/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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