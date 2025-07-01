Assistência Philips Quais são as diferenças entre os acessórios do Lumea?

O Lumea é fornecido com vários acessórios, cada um destinado a ser utilizado numa zona específica do corpo. Não utilize os acessórios em zonas para as quais não se destinam. Consulte o manual do utilizador para determinar quais os acessórios fornecidos com o seu modelo Lumea específico.

Acessório corporal O acessório corporal está incluído em todos os modelos Lumea. O acessório corporal tem o tamanho de janela maior e um design curvo para cobrir e tratar eficazmente as zonas abaixo da linha do pescoço. Acessório para o rosto O acessório para o rosto tem um design pequeno e plano, e tem o tamanho de janela menor para um tratamento preciso abaixo das maçãs do rosto. Tem também um filtro vermelho adicional integrado para tratamento no rosto abaixo das maçãs do rosto. Nota: não utilize o Lumea no pescoço nem no rosto de homem. Os pelos nestas áreas têm características diferentes. Acessório de precisão, para a linha do biquíni e para as axilas Dependendo do modelo, o Lumea pode ser fornecido com um acessório de precisão, para a linha do biquíni ou para as axilas (ou uma combinação destes). Estes acessórios têm um tamanho de janela médio e um design curvo para uma utilização precisa e eficaz nas zonas da linha do biquíni e das axilas. Por que motivo o meu acessório do Philips Lumea não tem o vidro? Alguns acessórios do Lumea não vêm de fábrica com um filtro de vidro na janela de saída da luz. Os acessórios para o corpo e para as axilas do Lumea não possuem um filtro de vidro. O acessório para o rosto contém um filtro de vidro vermelho. Dependendo do modelo Lumea, o acessório de precisão para a linha do biquíni pode conter um filtro de vidro transparente.