Quais são as diferenças entre as chupetas Philips Avent?

As chupetas para recém-nascidos Philips Avent são as nossas chupetas mais leves e pequenas, sem anéis, para apoiar o seu recém-nascido. O fluxo de ar maior ajuda a reduzir a secura e a irritação da pele. A chupeta Ultra Start também é fornecida com um estojo de transporte/esterilização que permite a sua esterilização no micro-ondas. A chupeta Ultra Start está também disponível na versão noturna.