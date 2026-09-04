Quais são as diferenças entre as chupetas Philips Avent?
Descubra como as chupetas Philips Avent Ultra Start, Ultra Soft, Ultra Air e Soothie se destacam das outras chupetas.
As chupetas para recém-nascidos Philips Avent são as nossas chupetas mais leves e pequenas, sem anéis, para apoiar o seu recém-nascido. O fluxo de ar maior ajuda a reduzir a secura e a irritação da pele. A chupeta Ultra Start também é fornecida com um estojo de transporte/esterilização que permite a sua esterilização no micro-ondas. A chupeta Ultra Start está também disponível na versão noturna.
A chupeta Philips Avent ultra soft tem uma proteção suave e flexível para reduzir as marcas e a irritação da pele. A chupeta ultra soft também é fornecida com um estojo de transporte/esterilização que permite a sua esterilização no micro-ondas. A chupeta ultra soft está disponível nas versões de 0-6m, 6-18m e 18m+.
A chupeta ultra air Philips Avent permite um maior fluxo de ar do que as outras chupetas Philips Avent. O fluxo de ar maior ajuda a reduzir a secura e a irritação da pele. A chupeta ultra air também é fornecida com um estojo de transporte/esterilização que permite a sua esterilização no micro-ondas. A chupeta ultra air está disponível nas versões noturna, de 0-6m, 6-18m e 18m+.
Chupeta de silicone de uma só peça com uma solução de encaixe de dedo para ajudar o seu recém-nascido a mamar, colocando o seu dedo na tetina. A Soothie está disponível em formato redondo e em forma de coração/curva.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCF087/24 , SCF094/13 , SCF099/27 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›