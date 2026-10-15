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Assistência Philips

O que significam os símbolos na escova de dentes Sonicare?

Os símbolos na escova de dentes elétrica Philips Sonicare fornecem informações sobre as definições e o estado da sua escova de dentes.

1. Definições de intensidade

2. SenseIQ (apenas no modelo Prestige 9900)

3. Lembrete para substituição da cabeça da escova

4. Indicador de bateria

 

O que significam os símbolos na escova de dentes Sonicare?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX3901/01, HX3901/02, HX3901/03. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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