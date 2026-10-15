Assistência Philips O que significam os símbolos na escova de dentes Sonicare?

Os símbolos na escova de dentes elétrica Philips Sonicare fornecem informações sobre as definições e o estado da sua escova de dentes.



1. Definições de intensidade



2. SenseIQ (apenas no modelo Prestige 9900)



3. Lembrete para substituição da cabeça da escova



4. Indicador de bateria





Indicador de bateria Este símbolo acende-se quando a escova de dentes tem uma carga baixa ou está a carregar. Lembrete para substituição da cabeça da escova Este símbolo acende-se quando necessitar de substituir a cabeça da escova. Também pode piscar quando é aplicada demasiada pressão (em alguns modelos). Definições de intensidade O número de linhas ou pontos acesos está relacionado com a definição de intensidade escolhida. A definição de intensidade refere-se à intensidade da vibração da cabeça da escova. SenseIQ (apenas no modelo Prestige 9900) O ícone SenseIQ na escova de dentes acende-se quando as funções inteligentes estão ativas durante a escovagem. Também se acende para confirmar que as definições foram ativadas ou desativadas.



Consulte o manual do utilizador para obter detalhes sobre os símbolos no seu modelo específico.