Assistência Philips Como posso obter a aplicação HomeID?

Se acha que a sua aplicação HomeID falha frequentemente, experimente as seguintes opções, uma de cada vez:

1. Feche e reinicie a aplicação HomeID.

2. Certifique-se de que instalou a versão mais recente da aplicação HomeID. Verifique se existem atualizações na App Store.

3. Reinicie o seu telemóvel.

4. Esvazie a cache do telemóvel (Definições/HomeID/Esvaziar cache)

5. Como última opção, pode remover e reinstalar a aplicação HomeID.

Se nenhuma das opções acima funcionou, contacte o seu centro de apoio ao cliente da Philips local.

Requisitos para smartphone e tablet iOS da Apple

A aplicação NutriU é compatível com iPhones da Apple. Necessita de ter instalado o iOS 14.0 ou superior.



Android

Se estiver a utilizar um dispositivo inteligente Android, necessita de ter o Android 9.0 ou superior.



A aplicação também pode ser executada em tablets, mas uma vez que foi concebida para smartphones, poderá não conseguir visualizá-la corretamente num tablet.