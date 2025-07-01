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Todos os modelos Philips OneBlade podem ser utilizados em pele húmida ou seca, com gel ou espuma de barbear, ou mesmo no banho ou chuveiro.
Embora o barbear a seco produza melhores resultados (uma vez que os pelos molhados aderem à pele), pode barbear-se como preferir. Se optar por utilizar espuma ou gel de barbear, enxague a lâmina com água regularmente para obter os melhores resultados.
Sugestão: embora alguns produtos incluam uma tampa para a porta de carregamento, este não é o caso da Philips OneBlade. Pode utilizar a sua OneBlade no banho ou no chuveiro sem tapar a porta de carregamento.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP1924/20 , QP6652/61 , QP1324/20 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Posso utilizar a Philips OneBlade a húmido ou a seco?
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