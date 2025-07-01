Assistência Philips Que sutiãs posso utilizar com a minha bomba tira-leite elétrica Philips Avent?

A utilização de um sutiã bem ajustado é essencial para uma experiência de extração confortável e sem dor que apoia uma extração eficaz do leite.

Consulte os seguintes conselhos para o seu modelo específico.

Bomba tira-leite elétrica portátil Natural Care Philips Avent Certifique-se de que: Utiliza um sutiã elástico.

A banda do sutiã assenta diretamente sobre a pele no peito; sem ficar levantada. Se olhar para o interior do sutiã entre os peitos, não deve ver luz a passar pela banda.

Se esticar a banda com, por exemplo, o polegar, esta não se estica mais de 2 a 3 dedos em relação ao corpo, para garantir que o tecido mamário se mantém apoiado.

As alças do sutiã são ajustáveis, para que possa ajustar o comprimento de modo a fixar a bomba tira-leite no sutiã, para que esta não se desloque se se mexer durante a utilização. Se perder o vácuo, tente ajustar as alças do sutiã para que este fixe melhor a bomba.

Não é recomendada a utilização de um sutiã com aros. Bomba tira-leite elétrica mãos-livres Philips Avent Os protetores e os copos adaptam-se à maioria dos sutiãs normais e de amamentação.

Se sentir desconforto durante a extração, tente mudar para um sutiã mais elástico (mas não demasiado elástico para evitar que os copos escorreguem durante a utilização da bomba).

Não é recomendada a utilização de um sutiã com aros. Bomba tira-leite elétrica individual/dupla Philips Avent Adapta-se à maioria dos sutiãs normais e de amamentação.

Adapta-se à maioria dos sutiãs de extração com aberturas maiores para o funil da bomba (o corpo da bomba não pode ser fixado através do sutiã).

Não é recomendada a utilização de um sutiã de extração com orifícios circulares em vez de aberturas.