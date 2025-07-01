Que sutiãs posso utilizar com a minha bomba tira-leite elétrica Philips Avent?
A utilização de um sutiã bem ajustado é essencial para uma experiência de extração confortável e sem dor que apoia uma extração eficaz do leite.
Consulte os seguintes conselhos para o seu modelo específico.
Certifique-se de que:
Utiliza um sutiã elástico.
A banda do sutiã assenta diretamente sobre a pele no peito; sem ficar levantada. Se olhar para o interior do sutiã entre os peitos, não deve ver luz a passar pela banda.
Se esticar a banda com, por exemplo, o polegar, esta não se estica mais de 2 a 3 dedos em relação ao corpo, para garantir que o tecido mamário se mantém apoiado.
As alças do sutiã são ajustáveis, para que possa ajustar o comprimento de modo a fixar a bomba tira-leite no sutiã, para que esta não se desloque se se mexer durante a utilização. Se perder o vácuo, tente ajustar as alças do sutiã para que este fixe melhor a bomba.
Não é recomendada a utilização de um sutiã com aros.
Os protetores e os copos adaptam-se à maioria dos sutiãs normais e de amamentação.
Se sentir desconforto durante a extração, tente mudar para um sutiã mais elástico (mas não demasiado elástico para evitar que os copos escorreguem durante a utilização da bomba).
Não é recomendada a utilização de um sutiã com aros.
Adapta-se à maioria dos sutiãs normais e de amamentação.
Adapta-se à maioria dos sutiãs de extração com aberturas maiores para o funil da bomba (o corpo da bomba não pode ser fixado através do sutiã).
Não é recomendada a utilização de um sutiã de extração com orifícios circulares em vez de aberturas.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›