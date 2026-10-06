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Assistência Philips

Qual é a diferença entre as cabeças Power Flosser?

Dependendo do modelo do seu Power Flosser, a sua unidade será fornecida com uma ou mais cabeças:

ID da cabeça

F1

F2

F3

Nome da cabeça

Normal

Comfort

Quad Stream

Vantagens

Fornece um único fluxo de água para remover sujidade e placa bacteriana.

Cabeça em borracha macia para conforto e facilidade de posicionamento para quem tem gengivas sensíveis

Cabeça em borracha macia que direciona a água para uma corrente em forma de cruz que remove suavemente a placa bacteriana para uma limpeza profunda sem esforço.


 

Qual é a diferença entre as cabeças Power Flosser?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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