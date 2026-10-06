Qual é a diferença entre as cabeças Power Flosser?

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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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|
ID da cabeça
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F1
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F2
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F3
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Nome da cabeça
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Normal
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Comfort
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Quad Stream
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Vantagens
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Fornece um único fluxo de água para remover sujidade e placa bacteriana.
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Cabeça em borracha macia para conforto e facilidade de posicionamento para quem tem gengivas sensíveis
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Cabeça em borracha macia que direciona a água para uma corrente em forma de cruz que remove suavemente a placa bacteriana para uma limpeza profunda sem esforço.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›