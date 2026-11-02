Assistência Philips Guardar acessórios Aqua do aspirador Philips a húmido

Todos os aspiradores Philips para limpeza a húmido incluem um reservatório de água e bases em microfibra. Para guardar estes acessórios da melhor forma após cada utilização, siga os passos abaixo (os números dos passos correspondem às ilustrações fornecidas).

Instruções de limpeza: Separe a base do reservatório da água. Isso permite que a base seque completamente. Esvazie completamente o reservatório da água. Adicione água limpa ao reservatório. Feche a tampa do reservatório com firmeza. Agite o reservatório para remover quaisquer resíduos de detergente. Esvazie novamente o reservatório da água. Depois de escorrer, mantenha a tampa do reservatório aberta para permitir a evaporação da água residual. Seque a base de limpeza ao ar e guarde o reservatório da água com a tampa aberta. Quando a base estiver completamente seca, guarde-a juntamente com o reservatório da água. Para garantir que a base permanece seca durante o armazenamento, deixe-a solta do reservatório.