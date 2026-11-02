ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

Guardar acessórios Aqua do aspirador Philips a húmido

Todos os aspiradores Philips para limpeza a húmido incluem um reservatório de água e bases em microfibra. Para guardar estes acessórios da melhor forma após cada utilização, siga os passos abaixo (os números dos passos correspondem às ilustrações fornecidas).

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC8347/01, XC8349/01, FC6729/01. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência