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Assistência Philips

Como substituo corretamente a lâmina da minha Philips OneBlade?

Pode substituir rapidamente a lâmina da sua OneBlade quando esta deixar de proporcionar excelentes resultados de barbear seguindo as instruções abaixo.

Consulte o vídeo fornecido na secção inferior deste artigo para obter mais orientações.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP1924/24 , QP1324/20 , QP6542/19 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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