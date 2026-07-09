Assistência Philips
Como substituo corretamente a lâmina da minha Philips OneBlade?
Pode substituir rapidamente a lâmina da sua OneBlade quando esta deixar de proporcionar excelentes resultados de barbear seguindo as instruções abaixo.
Consulte o vídeo fornecido na secção inferior deste artigo para obter mais orientações.
- Encaixe a lâmina na pega pressionando ambas as extremidades da lâmina e inserindo-a na pega até encaixar no lugar.
- Para retirar a lâmina da pega, prima ambas as extremidades da lâmina e levante-a para fora da pega.
- Desligue a OneBlade e empurre cuidadosamente o botão de desencaixe da lâmina para cima enquanto segura a lâmina em ambos os lados.
- Elimine adequadamente a lâmina usada.
- Retire a lâmina de substituição da embalagem. Tenha em atenção que as extremidades da lâmina são afiadas.
- Pressione a nova lâmina em ambos os lados e insira-a na pega até ouvir um "clique".
- O primeiro modelo apresentado não tem um botão deslizante de libertação da lâmina.
- O segundo modelo apresentado tem um botão deslizante de libertação da lâmina.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP1924/24 , QP1324/20 , QP6542/19 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›