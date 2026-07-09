Assistência Philips Como substituo corretamente a lâmina da minha Philips OneBlade?

Pode substituir rapidamente a lâmina da sua OneBlade quando esta deixar de proporcionar excelentes resultados de barbear seguindo as instruções abaixo.



Consulte o vídeo fornecido na secção inferior deste artigo para obter mais orientações.

Modelos sem botão deslizante de libertação da lâmina Encaixe a lâmina na pega pressionando ambas as extremidades da lâmina e inserindo-a na pega até encaixar no lugar. Para retirar a lâmina da pega, prima ambas as extremidades da lâmina e levante-a para fora da pega. Modelos com botão deslizante de libertação da lâmina Desligue a OneBlade e empurre cuidadosamente o botão de desencaixe da lâmina para cima enquanto segura a lâmina em ambos os lados. Elimine adequadamente a lâmina usada. Retire a lâmina de substituição da embalagem. Tenha em atenção que as extremidades da lâmina são afiadas. Pressione a nova lâmina em ambos os lados e insira-a na pega até ouvir um "clique". Vídeo: substituir a lâmina da Philips OneBlade O primeiro modelo apresentado não tem um botão deslizante de libertação da lâmina. O segundo modelo apresentado tem um botão deslizante de libertação da lâmina.