Como devo armazenar leite materno extraído?

Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Pode armazenar leite materno no frigorífico (a temperaturas inferiores a 4 ºC/40 ºF) durante até 4 dias ou no congelador (a temperatura inferiores a -18 ºC/0 ºF) durante 6-12 meses utilizando um biberão, um copo de armazenamento ou um saco de armazenamento de leite materno Philips Avent. Para armazenamento a longo prazo, recomenda-se vivamente a ultracongelação (abaixo dos -20 ºC/-4 ºF).
Verifique abaixo as temperaturas de armazenamento recomendadas e onde comprar acessórios de armazenamento
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›