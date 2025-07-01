Assistência Philips Como devo armazenar leite materno extraído?

Pode armazenar leite materno no frigorífico (a temperaturas inferiores a 4 ºC/40 ºF) durante até 4 dias ou no congelador (a temperatura inferiores a -18 ºC/0 ºF) durante 6-12 meses utilizando um biberão, um copo de armazenamento ou um saco de armazenamento de leite materno Philips Avent. Para armazenamento a longo prazo, recomenda-se vivamente a ultracongelação (abaixo dos -20 ºC/-4 ºF).

Verifique abaixo as temperaturas de armazenamento recomendadas e onde comprar acessórios de armazenamento

Temperaturas recomendadas para armazenamento de leite Localização Temperatura Duração máxima de armazenamento Divisão Até 25 ºC (77 ºF) 4 horas Frigorífico < 4 ºC (40 ºF) 4 dias No congelador < -18 ºC (0 ºF) (quanto mais frio, melhor) 6-12 meses Fonte: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm Onde comprar acessórios para armazenamento de leite Pode encomendar biberões, copos de armazenamento e sacos de armazenamento de leite materno em Peças e acessórios online ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país para obter assistência.