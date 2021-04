Nota: é normal ver uma ligeira folga entre a cabeça da escova e a pega, pois permite que a cabeça da escova vibre adequadamente.

2. Molhe as cerdas e aplique a pasta de dentes.

3. Coloque as cerdas da escova de dentes contra os dentes num ângulo ligeiramente inclinado, cerca de 45 graus. Aplique uma ligeira pressão para que as cerdas alcancem a linha das gengivas ou ligeiramente abaixo da linha das gengivas.

Movimente suavemente a cabeça da escova ao longo dos dentes com um pequeno movimento para trás e para a frente, de forma a que as cerdas mais compridas alcancem os espaços entre os dentes. Continue este movimento ao longo do ciclo de escovagem.

Nota: as cerdas devem afastar-se ligeiramente. Não esfregue. Ocorre uma alteração na vibração da pega e o anel luminoso fica intermitente a roxo para o alertar quando aplica demasiada pressão.