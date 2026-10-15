Como altero as definições de intensidade na escova de dentes Sonicare?
É possível alterar a intensidade da escova de dentes Sonicare na escova ou através da aplicação. Veja abaixo as várias formas de alterar a intensidade da escova de dentes Sonicare.
Por predefinição, a escova de dentes está pré-definida para uma intensidade elevada. Esta é a terceira e a maior das três luzes indicadoras.
A luz indicadora intermédia indica uma intensidade média.
A luz indicadora inferior indica uma intensidade baixa.
A definição pode ser alterada durante o ciclo de escovagem, premindo as luzes indicadoras de intensidade ou na aplicação Sonicare.
É possível escolher entre três níveis de intensidade diferentes: baixa, média e elevada. A intensidade será selecionada automaticamente de acordo com a cabeça da escova que colocar. Durante a escovagem, a intensidade pode ser alterada, premindo o botão de modo/intensidade. Não é possível ajustar esta função se a escova de dentes estiver em pausa ou desligada.
Algumas escovas de dentes Sonicare incluem opções de intensidade, mas não têm luzes LED. Estes modelos permitem alterar a intensidade premindo o botão ligar/desligar durante a utilização.
É possível escolher entre três níveis de intensidade diferentes: baixa, média e elevada. Para aumentar o nível de intensidade, prima o botão +. Prima o botão - para diminuir. Pode fazê-lo a qualquer momento durante o ciclo de escovagem.
Também é possível alterar a intensidade da escova de dentes Sonicare Prestige na aplicação Sonicare. Aqui está como:
Abra a aplicação Sonicare.
No ecrã de pré-escovagem, toque no botão ^ para abrir as definições da escova de dentes: Toque nos níveis de intensidade Low, Medium ou High na metade superior do ecrã.
É apresentada uma marca de verificação no ecrã de atualização. Esta marca indica que a alteração da intensidade foi bem-sucedida. Também será apresentada na pega.
Toque na seta < para começar a escovar com a sua nova intensidade.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HX7420/14, HX7423/11, HX7423/12. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›