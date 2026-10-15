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Assistência Philips

Como altero as definições de intensidade na escova de dentes Sonicare?

É possível alterar a intensidade da escova de dentes Sonicare na escova ou através da aplicação. Veja abaixo as várias formas de alterar a intensidade da escova de dentes Sonicare.  

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX7420/14, HX7423/11, HX7423/12. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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