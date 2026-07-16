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Assistência Philips

Como posso colocar acessórios na minha Philips OneBlade?

Para saber como colocar e remover pentes aparadores, proteções e outros acessórios da sua Philips OneBlade, consulte as informações abaixo.

É bom saber: as técnicas para colocar e remover pentes e proteções são as mesmas, independentemente do modelo OneBlade que possui (incluindo as variantes não apresentadas na imagem abaixo).

Como posso colocar acessórios na minha Philips OneBlade?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP6652/61 , QP1324/20 , QP1924/30 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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