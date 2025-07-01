Assistência Philips Como preparar o biberão e a tetina Philips Avent para a primeira utilização?

Limpe cuidadosamente todas as peças antes da primeira utilização e após cada utilização subsequente para garantir uma boa higiene. Depois de cada alimentação a biberão, desmonte todas as peças e lave-as em água quente com sabão. Certifique-se de que todos os resíduos de alimentos são removidos e, em seguida, enxague cuidadosamente. Se utilizar uma escova para limpar a tetina, limpe-a o mais cuidadosamente possível para evitar danos.



Esterilize as peças limpas com um esterilizador Philips Avent ou ferva-as em água durante 5 minutos.