Assistência Philips Como posso ligar a minha Philips OneBlade à aplicação OneBlade?

Nota: estas informações são relevantes apenas para utilizadores de uma Philips OneBlade 360 com conetividade. Para saber se isto se aplica ao seu modelo, procure o logótipo Bluetooth® na embalagem ou no manual do utilizador. Se o seu modelo OneBlade não tiver conetividade, pode adicioná-lo ao seu perfil da aplicação Philips OneBlade para desbloquear funcionalidades como a monitorização do estado da lâmina.



Os utilizadores de modelos OneBlade com Bluetooth são convidados a ligar-se à aplicação Philips OneBlade para desbloquear funcionalidades adicionais, sugestões, truques e outras informações úteis.



Para começar, transfira e instale a aplicação Philips OneBlade no seu dispositivo móvel iOS ou Android. Para obter mais informações sobre a aplicação, consulte a embalagem da sua OneBlade (procure os logótipos da App Store e da Google Play Store!) Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no seu dispositivo móvel e, em seguida, abra a aplicação. Siga as instruções fornecidas na aplicação para ligar a sua OneBlade. O anel luminoso na pega fica intermitente a azul enquanto a ligação está a ser estabelecida, antes de acender continuamente a azul quando a ligação for bem-sucedida.