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Assistência Philips

Por que motivo não é fornecido nenhum adaptador com o produto?

Na Philips, estamos empenhados em reduzir o desperdício de plástico. Como parte dos nossos esforços ambientais, alguns produtos Philips já não são fornecidos com um adaptador de corrente USB. Embora isto possa parecer inconveniente, garantimos que se deve ao facto de que a maioria dos consumidores já possui um ou vários adaptadores de parede USB. 

Continuaremos a fornecer cabos de carregamento USB com o produto, que podem ser utilizados com um adaptador de corrente USB. 
 
Abaixo encontra mais informações sobre o adaptador de corrente que pode utilizar com o seu produto Philips. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HC5721/15 , HC9723/15 , HC9722/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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