Assistência Philips Por que motivo não é fornecido nenhum adaptador com o produto?

Na Philips, estamos empenhados em reduzir o desperdício de plástico. Como parte dos nossos esforços ambientais, alguns produtos Philips já não são fornecidos com um adaptador de corrente USB. Embora isto possa parecer inconveniente, garantimos que se deve ao facto de que a maioria dos consumidores já possui um ou vários adaptadores de parede USB.



Continuaremos a fornecer cabos de carregamento USB com o produto, que podem ser utilizados com um adaptador de corrente USB.



Abaixo encontra mais informações sobre o adaptador de corrente que pode utilizar com o seu produto Philips.

Posso comprar o adaptador USB através do website Philips.com? A disponibilidade para compra de um adaptador de corrente USB da Philips varia consoante o país. Pode procurar um dos adaptadores abaixo (HQ87 ou WAA1001/WA2001) ou procurar "adaptador de tomada USB" ou "adaptador de tomada" no website Philips.com. Contacte-nos se não encontrar o que procura. Já tenho um adaptador de corrente USB Se já possui um adaptador de corrente USB, certifique-se de que o mesmo está certificado e em conformidade com as normas de segurança, idealmente de uma marca fidedigna. Consulte as normas de segurança para um carregamento seguro abaixo: Tensão de entrada: 100-240 V.

Tensão de saída: 5 V.

Potência de saída: 1 A ou superior.

Se pretender utilizar ou carregar o seu produto num ambiente húmido, por exemplo, na casa de banho, utilize sempre um adaptador à prova de salpicos (IPX4). Não tenho um adaptador de corrente USB Recomendamos um adaptador à prova de salpicos (IPX4). Pode obter este adaptador na loja online da Philips ou em qualquer outro revendedor. Procure o texto ou símbolos "IPX4" no adaptador.



Pode encontrar um exemplo do adaptador de tomada HQ87 IPX4 abaixo.

Nota: Os ícones e as imagens que designam à prova de salpicos ou IPX4 variam consoante o país. Consulte o manual do utilizador para saber que carregadores de parede USB recomendados, consoante o produto.

Categoria do produto Adaptador recomendado Philips Grooming e Beauty: OneBlade, máquinas de barbear, depiladoras, aparadores e aparadores de cabelo Adaptador IPX4 à prova de salpicos Philips HQ87. Philips Sonicare: Escovas de dentes elétricas e irrigadores orais Adaptador IPX4 à prova de salpicos Philips WAA1001 (branco)

Adaptador IPX4 à prova de salpicos Philips WAA2001 (preto) Mais informações? Pode encontrar mais informações sobre os nossos objetivos de sustentabilidade em Philips.com

